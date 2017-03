Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est officiel, Slimane devient acteur. Après s'être exercé au côté de Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattéï, l'interprète de Frérot se glisse dans l'univers très prisé du septième art ! Pour cela, l'artiste s'est entouré des meilleurs et pas des moindres ! Il donnera la réplique à Sabrina Ouazani, une humoriste pleine d'autodérision que l'on retrouve en ce moment dans la comédie signée Edouard Baer, Ouvert la Nuit. Mais ce n'est pas tout ! Il partagera l'affiche avec Kevin Michel, un autre acteur français qui a brillé dans Divines, récompensé aux César 2017.

"Le film est centré sur la culture urbaine"

Désireux de nous en dire plus sur le film, Slimane nous a livré des détails croustillants sur le long-métrage. "Le film est centré sur la culture urbaine. Bien sûr, il y aura de la danse et de la musique". Deux univers que Slimane côtoie depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs sa voix éraillée et rocailleuse qui a séduit Florent Pagny lors de The Voice saison 5. Son timbre, il en a fait sa force. Après avoir triomphé face à MB14, Antoine et Clément Verzy, l'artiste n'a pas chômé et a sorti au courant de l'été son premier album, A bout de rêves, qui s'est écoulé à plus de 22.500 exemplaires dès la première semaine.

"Break it all"

Concernant son personnage dans le film, sachez que Slimane jouera un personnage complexe. "Je joue le rôle d'un jeune homme dans une chaise roulante". Un défi de taille que le jeune homme relèvera à merveille sans grande difficulté. Sa prestation dans Léo Mattéï avait séduit les téléspectateurs, très nombreux à avoir souligné la justesse de son personnage dans une fiction de TF1. La question qui brûle les lèvres est désormais de connaître le nom du film. A cela, Slimane nous répond avec philosophie, "le film devrait s'appeler Break it all, mais ce ne sera pas le titre final, il est simplement provisoire". Provisoire ou pas, une chose est sûre, l'attente sera longue. Le tournage aura lieu au printemps 2017 pour une sortie prévue en 2018.

Un film signé Marc Fouchard

Enfin, en ce qui concerne la réalisation, le long-métrage est signé Marc Fouchard. Son nom ne vous est pas inconnu ? C'est bien normal. On doit au jeune réalisateur de nombreux courts-métrages et des campagnes publicitaires pour des marques prestigieuses de prêt-à-porter notamment.