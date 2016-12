Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Décidément, Slimane sait tout faire ! Chanteur talentueux qui manie l'art de la prose avec une facilité déconcertante, le gagnant de The Voice ajoute désormais une nouvelle corde à son arc, celle d'acteur. L’interprète de Adieu jouera la guest-star de luxe sur TF1 au mois de décembre. Il va en effet poser son micro le temps d’un épisode de Léo Mattéï, la série policière qui met en scène Jean-Luc Reichmann dans la peau du commandant de la Brigade de Protection des Mineurs. A ce sujet, le talent de Florent Pagny s'est confié sur Raphaël, le personnage qu'il incarne dans la série. "Je suis le grand frère d'une charmante jeune fille et d'un petit garçon de sept ans qui ont perdu leurs parents". Un rôle de composition pour Slimane. "Dans mon album j'ai écrit un morceau qui s'appelle Fréro, je parle d'un petit frère qui ne va pas très bien et c'est exactement l'histoire de cet épisode-là, donc forcément, ça fait écho !", confie-t-il.

Slimane, bientôt au cinéma

"Slimane, au niveau de la comédie, il nous a vraiment surpris", lâche Jean-Luc Reichmann qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il faut dire que le chanteur est novice en la matière. "Ce sont mes premiers pas en tant qu'acteur, j'ai essayé de beaucoup travailler pour préparer cette série", confie-t-il à nos caméras. "Heureux et épanoui" comme il l'affirme, Slimane pourrait bien embrasser le grand écran. En effet, dans une interview accordée au magazine Télé Poche, l’interprète de Paname s'est confié sur son tout nouveau projet : "Je viens de dire oui pour un rôle au cinéma, mais comme ce n'est pas encore signé, je ne peux pas en dire plus".

Ne manquez pas Léo Mattéï avec Slimane, demain soir à 20h55 sur TF1 !