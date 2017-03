Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Participer à The Voice c’est un défi ?

Oui pour voir si je suis capable de jouer devant beaucoup de personnes. C’est également une occasion de pouvoir me produire avec un groupe de professionnels. Enfin cela me permet aussi de nouer des contacts dans le monde de la musique et, qui sait, peut-être y construire mon avenir.

Comment vous est venue l’idée de tenter cette aventure ?

Quand on commence à chanter devant des amis tout le monde vous parle immédiatement de The Voice ! 7 millions de personnes regardent ce show musical. J’ai donc envoyé une vidéo. La production m’a répondu et proposé de participer aux auditions à l’aveugle.

Pourquoi avez-vous choisi la chanson Many Rivers To Cross qui est particulièrement compliquée ?

Elle me tient à cœur. C’est un classique de la soul et je suis un grand fan de ce style musical. De plus ses paroles sont superbes. Elles parlent d’un gars qui en bave dans la vie et qui finit par y arriver au bout du compte. Cela représente un peu la difficulté de réussir dans la musique car il faut traverser de nombreuses rivières pour y arriver.

Racontez-nous un peu l’ambiance en coulisses…

Elle est vraiment bonne. Chacun se découvre et discute. C’est une expérience très enrichissante. Comme je suis un débutant, j’ai pu échanger avec des personnes qui exercent déjà ce métier depuis des années. En fait il n’y a pas d’esprit de compétition entre les talents. Du coup c’est très bon enfant.

Vous n’aviez jamais chanté devant un vrai public. Qu’avez-vous ressenti en montant sur scène ?

Au départ je ne me mettais pas de pression car être sélectionné pour les auditions à l’aveugle c’est énorme. Une fois que vous êtes sur place ce n’est plus la même histoire… Vous vous demandez obligatoirement si les coachs vont se retourner. De plus si aucun ne buzze, ils ne se retournent pas et du coup vous ne pouvez pas avoir leur avis. En plus comme je ne m’étais jamais produit devant autant de personnes, j’ai ressenti un grand stress. Après, l’adrénaline prend le dessus. Je n’ai plus pensé à rien. C’est comme si j’avais chanté dans ma chambre. Pour tout vous dire, dans un premier temps je ne me suis pas rendu compte qu’ils avaient buzzé !

Et pourtant les quatre coachs ont eu un coup de cœur. Comment vous êtes-vous senti après votre prestation ?

Je ne m’attendais pas à ce résultat ! Les lumières qui se projettent sur mon visage, la standing ovation…. J’avais l’impression de regarder une vidéo et que ce n’était pas réel. Je crois que j’ai dit au moins cinquante fois merci. Je suis encore en état de choc !

Pourquoi avez-vous choisi Florent Pagny pour la suite ?

En fait tous les coachs sont à égalité. Avant de passer l’audition à l’aveugle je voulais Florent Pagny car je pense qu’il est capable de m’amener quelque chose au niveau de la voix. Il est hyper précis et puissant. J’attends qu’il m’apporte des conseils.

Pourtant Zazie a déployé des efforts démesurés pour vous convaincre…

Elle est partie dans tous les sens et a fait un show pour m’avoir. C’était très marrant et cela a rajouté du piquant dans ma décision mais j’ai quand même gardé mon premier choix.

Vous allez bientôt participer aux battles. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Je les redoute parce que c’est un moment très compliqué. Je vais me retrouver avec un autre talent et vais devoir chanter en même temps que lui. Ca s’annonce comme un nouveau défi.

Si jamais vous n’allez pas en finale quel sera votre bilan ?

Quoi qu’il arrive The Voice restera une expérience très enrichissante et intéressante au niveau musical. Maintenant, j’ai aussi un plan B et j’espère que je vais susciter un petit engouement. On verra bien où ça me mène…