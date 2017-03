Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi participez-vous au show musical ?

Pour être France, au départ ce n’est pas moi qui l’ai voulu. Je n’ai jamais pensé à participer à ce genre d’émission car mon profil ne lui correspond pas. En juillet dernier j’ai partagé sur Internet une vidéo de la reprise de Ring My Bell. Bruno Berberes m’a contacté en me disant qu’il s’occupait du casting de The Voice et que j’y avais ma place. Passée la surprise, je me suis sentie flattée. J’ai pris du temps et comme c’est une chance, j’ai décidé de participer. The Voice offre vraiment une grande exposition. C’est aussi un accélérateur et une occasion de montrer ce que je suis capable de faire a un public très large.

Du coup vous deviez être assez détendue en coulisses…

Pas vraiment... Tout le monde essaie de rester décontracté en faisant des blagues, en se soutenant, etc. Mais il règne tout de même une certaine tension et le stress vous rattrape. Comme je savais que ma chanson allait durer 2 minutes je voulais profiter et savourer chaque note.

Pourquoi avez-vous choisi de reprendre Ring My Bell lors des auditions à l’aveugle ?

En fait j’ai proposé d’autres reprises. Bruno Berberes, Olivier Schultheis et d’autres personnes les ont écoutées mais Ring My Bell restait la plus originale car ma version est très personnelle et très éloignée de la version d’Anita Ward.

Vous pensiez que Mika avait des chances de se retourner et pourtant c’est le seul coach qui n’a pas buzzé. Qu’avez-vous ressenti ?

C’était le scénario que je n’avais pas imaginé ! Beaucoup de personnes m’avaient dit qu’il se retourne sur des artistes comme moi. Du coup j’imaginais que c’était le seul coach que je pouvais intéresser. . En plus il a cru que cette chanson était interprétée par plusieurs personnes. S’il avait compris que j’étais toute seule il se serait probablement retourné. Franchement j’ai été vraiment déconcertée et le moment où il faut choisir m’a semblé très long…

Pour quelle raison avez-vous préféré Zazie à M Pokora et Florent Pagny ?

Des trois autres coachs c’est d’elle que je me sens le plus proche. Je connais sa discographie et suis allé la voir en concert plusieurs fois. Ses chansons m’accompagnent depuis que je suis ado. Je connais un peu moins les autres coachs. Finalement j’ai écouté mon cœur. Choisir Zazie c’est un peu comme aller vers ma grande sœur musicale même si nous n’avons pas de lien de parenté.

Mika vous compare à MB14. C’est un compliment ?

J’ai vu ses prestations et c’est un artiste très talentueux. Je me sens très flattée.

Dans quel état d’esprit êtes-vous maintenant ?

Au départ je participe à The Voice en ne sachant pas trop ce qui m’attend. J’ai finalement passé un très bon moment. En plus je me suis prise au jeu. Avec mon saut en parachute ces auditions à l’aveugle sont l’évènement le plus fort de ma vie. J’y crois et j’ai vraiment envie d’aller plus loin.

Comment allez-vous préparer les battles ?

J’ai hâte d’être accompagnée par l’orchestre car tous les talents disent qu’il est puissant. Je vais travailler comme une malade. J’espère aussi que Zazie choisira une chanson qui me convient.

Quel serait votre avenir idéal ?

J’ai déjà sorti deux EP. Je vais préparer un album en espérant trouver une maison de disque qui veuille le sortir. Ensuite j’espère que le public aura envie de l’écouter et qu’il s’intéressera à mes chansons…