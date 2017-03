Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Plus le show musical avance plus la compétition entre les coachs devient dure. Camarades dans la vie, ils sont aussi capables de se juger sans concession. Apparemment ils ont peur les uns des autres…

Dans The Voice chaque coach fourbit ses armes dans l’intention de battre ses camarades ! S’ils sont complices en coulisses, quand il s’agit de convaincre un talent il n’existe aucune pitié. Mika le résume bien en disant : « il faut faire gaffe car tout le monde est en forme. C’est le moment de se battre ». Même son de cloche chez Florent Pagny qui n’hésite pas à déclarer : « La compétition va être terrible. On va se faire de grands sourires entre nous mais on ne va pas se faire de cadeaux ça c’est sûr. Quant à Zazie elle estime que les équipes commencent à se dessiner et que la compétition devient rude.





Justement nos coachs sont aussi très lucides et sans concession lorsqu’ils jugent leurs camarades. Pour sa part, Zazie estime qu’elle risque d’être un peu battue pas la « bogossitude » de Matt. En ce qui concerne l’équipe de Mika, elle lui semble « être extrêmement dangereuse ». Enfin, concernant Florent Pagny, la coach affirme : « attention parce que Florent a gagné deux fois. Il faut faire gaffe à notre petite force tranquille. Il ne va pas falloir être que sympa ». Et c’est vrai que Florent Pagny fait peur aux autres. Si Mika constate qu’il sort de son registre, M Pokora lui voue un respect mêlé de crainte. Il déclare d’ailleurs « au niveau des talents ça ressemble un peu à un choc des titans. Pour moi Florent c’est le patron ». Un boss qui le niveau de ses adversaires et qui reste méfiant. « Mika sait parfaitement cuisiner un talent et toucher sa partie sensible. Quant à Zazie, quand elle ressent vraiment quelque chose elle sait l’exprimer. C’est juste impressionnant ». A coup de déclarations fracassantes les coachs sont dont en train de se jauger et de se juger. C’est certain, ils vont se livrer une bataille redoutable. Que le meilleur gagne !