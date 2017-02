Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Si les talents rêvent de voir les quatre fauteuils se retourner, les coachs sont toujours ravis de découvrir les voix qui les ont subjugués ou laissés de marbre. Cette année la règle change. Si aucun coach ne buzze, les fauteuils de M Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny ne se retourneront pas. Conséquence immédiate, ils ne pourront pas voir l’artiste qu’ils n’ont pas retenu. Bien que "frustrés", ils pourront tout de même débattre entre eux sur le talent qui vient de passer et expliquer pourquoi ils ne l’ont pas sélectionné. Pendant ce temps le talent rejoint ses proches sous les applaudissements du public.



Très efficace, cette nouvelle donne provoque des réactions inédites chez les coachs. Entre curiosité, contrariété, frustration, … il devient plus compliqué pour eux de ne pas buzzer. Pour autant, comme ils sont limités dans le nombre de talents qu’ils peuvent retenir, il faut résister à la tentation de choisir un talent uniquement pour voir son visage. Autre avantage, cela vous permet d’assister à plus d’auditions et de découvrir ainsi un plus grand nombre de talents. Enfin, le rythme de The Voice va devenir encore plus trépidant. Voilà qui promet une saison passionnante avec de nombreuses surprises et très riche en émotions…