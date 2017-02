Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Stéphanie Lamia, Élodie Balestra, Linda, saison 1

Céline Dion est incontestablement l’une des prêtresses des chansons d’amour. En 1995 elle s’offre un nouveau tube avec Pour que tu m'aimes encore. Stéphanie Lamia, Élodie Balestra et Linda reprennent ce titre lors d’une battle mémorable pendant la première saison de The Voice. Le résultat est extrêmement émouvant et Florent Pagny ne pourra s’empêcher de fredonner lui aussi…

Olympe et Jenifer, saison 2

Pour aider leurs talents les coachs sont prêts à donner de la voix. La preuve avec Jenifer qui n’a pas hésité à monter sur scène pour interpréter I Will Always Love You de Whitney Houston avec Olympe. Avec leurs deux voix s’imbriquant à la perfection, ce titre de la chanteuse américaine prend une toute autre dimension. C’est bel et bien à un magnifique duo sublimant l’amour que les téléspectateurs assistent.

Charlie, saison 3

Que je t’aime est l’une des chansons d’amour les plus difficiles à s’approprier tant Johnny Hallyday l’a bien interprétée. C’est pourtant ce titre que Charlie décide de chanter lors des auditions à l’aveugle. Simplement accompagné de sa guitare, ce jeune infirmier tente le tout pour le tout. Et il réussit son pari car Garou se retourne. Manifestement ému, le coach détendra l’atmosphère en répondant Moi aussi au Que je t’aime de Charlie.

Awa Sy, saison 4

Reprendre du Jacques Brel relève de l’exploit. Encore plus quand on s’attaque à Quand on a que l’amour, l’une de ses plus belles chansons sentimentales. C’est pourtant le défi que tente Awa Sy lors de l’épreuve ultime. Séduit, son coache se lèvera pour l’applaudir. Quant au public il restera époustouflé par la prestation.





Slimane, saison 5

Lors des auditions à l’aveugle il faut savoir prendre des risques ! Surtout si on veut gagner The Voice. L’année dernière Slimane laisse les coachs sans voix en s’appropriant A fleur de toi de Vitaa. En reprenant la chanson d’une femme et en lui donnant une interprétation très personnelle il surprend les quatre coachs qui se retournent. Ils ne se trompent pas et se livreront à un vrai duel pour que Slimane rejoigne leur équipe. La finale leur donnera raison puisque Slimane gagne la cinquième édition du show musical.