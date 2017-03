Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les coups de cœur étaient au rendez-vous samedi soir dans The Voice. Alors que Mika est resté bouche bée devant Juliette ou encore Claire Gautier, Florent Pagny a succombé, pour sa part, au timbre envoûtant d’Ann-Shirley. Un talent qui est l’une des rares de la soirée à avoir fait l’unanimité au sein des coachs.

Sous le charme de la jeune femme qui a interprété au piano Hometown Glory d’Adele, le chanteur français a confié : "Ce plateau-là permet ce genre de moments, la grâce. Finalement, il y a des gens qui arrivent et qui ne font plus forcément une performance de chant, ils incarnent, ils s’éclatent et il n’y a rien à jeter. C’est assez rare et assez agréable."

"Ce qui fait que vous vivez le moment ultime où on est les quatre retournés, sous le charme, à se dire : ‘Qu’est-ce qu’on va lui raconter pour la séduire qu’elle vienne dans notre équipe ?’ Vous avez ce qu’on vient chercher, cette magie, ce que la voix est capable de provoquer dans l’espace. Donc vous êtes très attirante", a-t-il conclu. Une déclaration qui a gênée la principale intéressée et a fait sourire sa famille. Mais comme l’a souligné Nikos Aliagas, le présentateur de The Voice, Florent Pagny ne l’a pas "draguée, il la veut dans son équipe."

Courtisée par tous les coachs, Ann-Shirley a choisi d’affronter les battles en étant accompagnée de M Pokora. Ce dernier a su la toucher avec son joli discours : "C’était un merveilleux moment. (…) Tu ne t’es pas contentée de chanter. Tu interprètes, tu mets un poids sur chaque mot, avec une telle simplicité. On pourrait aller chercher des trucs incroyables avec quelqu’un comme toi."

Retrouvez la prochaine session des auditions à l’aveugle le samedi 1er avril à 20h55 sur TF1.