Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Syrine

Ne vous fiez pas à son air innocent et imide ! A 17 ans Syrine a déjà presque tout d’une grande. Originaire de Mandelieu, la jeune fille a vécu un terrible drame en perdant sa sœur jumelle. Comme si ce malheur ne suffisait pas, son papa considère que la musique ce n’est pas sérieux. Malgré ces obstacles Syrine décide de chanter Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Avec ce véritable hommage à sa sœur, elle séduit Florent Pagny qui ne peut que s’émerveiller devant sa voix grave. Ravie d’intégrer l’équipe du caoch, une autre énorme surprise l’attend en coulisses. Son père qui n’a jamais assisté à l’une de ses prestations est venue exprès pour l’occasion. Stupéfait par la performance de sa fille, il la félicite et se dit très fier d’elle. Et si le meilleur était à venir pour Syrine…

Candice Parise

A 29 ans Candice est déjà une véritable professionnelle qui a chanté sur les scènes du monde entier ! Elle s’est en effet déjà produite dans de nombreuses comédies musicales. De Notre-Dame de Paris à Roméo & Juliette en passant par le Magicien d’Oz, la parisienne excelle dans de nombreux rôles. Et c’est pour ça qu’elle participe à The Voice. Elle veut être reconnue pour elle-même et non pour un personnage. Pour convaincre nos coaches elle choisit la chanson Take Me To Church de Hozier. Sentant son stress, Florent Pagny buzze pour qu’elle se détende. Il est suivi de peu par Mika et M Pokora. Le dernier mot revient finalement à sa grand-mère Solange qui lui prédit un chemin extraordinaire !