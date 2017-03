Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Avec quatre talents féminins dans son équipe, Florent Pagny présente, pour le moment, une équipe unique en son genre ! Saura-t-il recruter sa première voix masculine samedi, lors de la troisième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 6 de The Voice ?

Les quatre filles de coach Pagny

Il est le seul dans ce cas pour le moment : après deux premières folles soirées d’auditions à l‘aveugle dans cette saison 6 de The Voice, Florent Pagny n’a recruté que des voix féminines ! La jeune Syrine a été la première à rejoindre la Team Pagny, suivie peu de temps après par Candice Parise, et elles ont été rejointes samedi dernier par Kap’s et Camille Esteban.

La parité presque respectée par Zazie, Matt et Mika

Si Florent Pagny présente pour le moment une équipe 100% féminine, ce n’est pas le cas de ses acolytes de fauteuils. Zazie a par exemple recruté deux talents masculins (Marius et Will Barber) en plus de ses trois filles (Hélène, Julia Paul et Emmy Liyana), tout le contraire de M Pokora avec trois hommes (Lisandro, Fonetyk & Dama, Ry’m) et deux femmes (Karla et Lily Berry). Chez Mika, enfin, c’est la parité parfaite : deux voix féminines (Agathe et Elise Mélinand) et deux voix d’hommes (Vincent Vinel et Samuel M).

Florent Pagny veut son premier garçon !

On le devine aisément, Florent Pagny ne va pas recruter QUE des talents féminins : et si ce samedi 4 mars était l’heure pour coach Pagny d’attirer dans son équipe sa première voix masculine ? Il faudra pour cela combattre fort face à trois autres coachs très coriaces, et notamment Zazie : pour l’instant, elle s’est retournée dix fois pour cinq recrues, présentant le meilleur ratio de recrutement avec 50% de réussite.

EXCLUSIVITE : une audition de la prochaine soirée The Voice dévoilée !