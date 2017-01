Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Les talents le surprennent encore et toujours

Pour Florent Pagny, chaque voix est différente au même titre qu’une empreinte digitale et il est sans arrêt surpris, dit-il année après année, par les personnalités qu’il découvre dans l’émission : « Je suis toujours aussi amusé de découvrir en retournant mon fauteuil la personne que je viens d’entendre ».

« Je me laisse de plus en plus porter »

Cette année le coach a choisi de ne pas se cantonner dans ses affinités et de se laisser transporter par des talents qui s’éloignent de son univers composé de grandes voix puissantes. Il s’est aperçu que certains talents faisaient de très bons parcours avec d’autres atouts que la puissance et a décidé d’évoluer. Il regrette cependant de ne pas pouvoir prendre tous les talents qui le touchent dans son équipe : « Parfois, après avoir sélectionné un ou deux représentants d’un même registre, on ne peut pas en prendre un autre qui passe après eux et chante pourtant très bien ».

Pour Florent Pagny, voir les candidats en amont influencerait son choix

« Certains talents sont cools, d’autres moins… Cette donnée joue sur les parcours dans l’émission » nous confie Florent Pagny. En citant Kendji qui n’était pas le chanteur à la voix la plus puissante, mais a vendu plus d’un million d’albums, le coach a trouvé un parfait exemple du phénomène. « Un capital sympathie qui joue également avec une jeune fille comme Louane ou les Fréro Delavega » ajoute-t-il.

