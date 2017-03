Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"C’est Zazie ?" Dès les premières notes de Quand j’étais chanteur, un tube de Michel Delpech revisité par Bulle, Florent Pagny est intrigué par cette voix atypique. Et il n’est pas le seul. Les trois autres coachs sont eux aussi perturbés par ce talent qui ne laisse pas du tout indifférent. Piqué par la curiosité et séduit par cette proposition musicale, Florent Pagny buzze, propulsant ainsi Bulle à l’étape des battles.

"Pourquoi je suis tout seul ?", lance le coach étonné d’être le seul à avoir fait pivoter son fauteuil pour Bulle. Convaincu par la personnalité de ce talent, Florent Pagny affirme ainsi : "Il vient de se passer beaucoup de choses. Il y a une bulle qui se promène, il ne faut pas la laisser partir, ça pétille. Je suis tout seul, mais franchement Bulle, je ne regrette pas. Je suis très content. C’est un truc de fou (…) Il y a énormément de générosité, de partage. On voyait le public. J’y suis, on va s’éclater !"

Avec The Voice 6, Bulle, chargé de promotion pour des artistes, a réalisé l’un de ses rêves. "La vie c’est une frise où on vit plein d’expériences. Ce soir, j’ai la sensation de retrouver l’âme d’adolescent que j’avais à cette époque", confie-t-il avant d’ajouter avec beaucoup de justesse : "C’esdt peut-être de la folie. On n’a qu’une vie et il faut en profiter aujourd’hui."