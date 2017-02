Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Avec leur mélange de R’n’B et de pop, leur duo détonne dans The Voice. Pourtant, lors de la première salve des auditions à l’aveugle, Fonetyk et Dama parviennent à mettre le feu au plateau et à faire danser les coachs.

A priori, rien ne destinait Fonetyk, chauffeur poids lourd, et Dama, responsable de magasin, à se retrouver sur le plateau de The Voice. Mais leur amitié depuis le lycée, leur amour de la musique et un sacré coup du destin leur offrent désormais la chance de pouvoir changer de vie et de vivre leur rêve.



Participer aux auditions à l’aveugle de la 6e saison de The Voice était donc pour eux un énorme challenge. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les deux talents ont décidé de reprendre Cosmo de Soprano. Energique et rythmée, leur prestation met carrément le feu au plateau de l’émission. Les coachs dansent dans leur fauteuil et même Florent Pagny balance les épaules.



Toujours dos tourné, Mika reconnaît une très belle énergie. Zazie, qui semble tiraillée, loue la « fraîcheur » du duo. Mais finalement, c’est Matt Pokora qui appuie. « Il y a un truc à faire, » déclare-t-il convaincu que les deux jeunes artistes ont un sacré potentiel. A la fin de la performance, ravi, l’interprète qui cartonne avec son album hommage à Claude François, demande même une standing ovation au public pour ces deux talents qui ont su mettre l’ambiance sur le plateau.



Même s’il ne s’est pas retourné, Mika est content de voir Fonetyk et Dama continuer l’aventure. S’il leur reproche le manque de précision vocale, il salue l’énergie qu’ils ont réussi à transmettre durant leur prestation. M. Pokora est, lui, très heureux d’accueillir des artistes aussi prometteurs dans son équipe. D’autant qu’il a remarqué que ses deux talents sont parvenus à capter le public et à lui donner le sourire.