Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Sonia Lacen et Lina Lamara

Dès la première édition du show musical le ton est donné. Lors des battles Jenifer demande à Lina Lamara et Sonia Lacen de s’approprier I’ll be there de Michael Jackson. Dès que Lina commence à chanter Jenifer ne peut retenir ses larmes. Touchée au plus profond d’elle-même elle n’hésite pas à dire que c’est un accord parfait et une alchimie absolue qui existe entre ces deux talents. Obligée de n’en garder qu’une seule, Jenifer retient Sonia Lacen.

Maximilien Philippe et Noémie Garcia

Prenez d’un côté un garçon à la voix rauque à souhait et de l’autre côté une jeune fille qui transpire d’émotion quand elle chante. En leur demandant de s’affronter sur Sorry Seems To Be The Hardest Word d’Elton John, Garou sait qu’il va déclencher les passions. A tel point que notre coach se transforme en momie dans son fauteuil avant que des larmes n’effleurent ses yeux. Plus qu’ému par ce partage, il retient Maximilien après une longue hésitation.

Anne Sila

Si en 2015 la finale du show musical s’annonce redoutable, elle s’avère aussi très riche en émotions. Surtout lorsqu’Anne Sila s’approprie Chandelier de Sia. Avec sa voix aigüe elle sidère les coachs et tout particulièrement Florent Pagny. Médusé et presque sans voix, celui-ci confie qu’il a eu beau se préparer, il a beaucoup reçu. Malheureusement cela ne suffit pas à Anne Sila pour remporter le show musical.

Clément Verzi

Repéré alors qu’il chantait dans le métro, Clément Verzi séduit rapidement les coachs. Pendant les primes il décide de frapper encore plus fort en reprenant You’re So Beautiful de Joe Cocker. En interprétant cette chanson pour rendre hommage à son grand-père, il touche profondément Zazie. La coach ne peut s’empêcher de dire que pour provoquer une émotion pareille il faut avoir vécu des choses et qu’il parle à notre cœur et à celui des gens…





Ana Ka et Beehan

Incroyable ! Voilà le seul mot qui ressortait après la battle d’Ana Ka et Beehan sur Set Fire To The Rain d’Adèle. Leur coach Garou dira même que c’est épouvantable car il « leur demande de jouer dans l’émotion » mais pas de le faire « chialer ». Après avoir versé quelques larmes, Florent Pagny confie partager le même sentiment que son camarade. Face à une décharge émotionnelle aussi puissante, Garou aura plus que du mal à se prononcer. Il retiendra néanmoins Ana Ka.