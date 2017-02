Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Les Frero Delavega, talents de Mika

Aussi étonnant que cela paraisse, deux voisins peuvent marquer The Voice ! La preuve avec les Frero Delavega. Après un parcours qui les emmène en quart de finale, les deux complices retournent en studio pour enregistrer un album éponyme qui rencontre un franc succès. En 2015 ils sortent un autre album qui séduit lui aussi le public. En tournée jusqu’en juin dans les plus grandes salles de France, le duo décide malheureusement de se séparer. Un au revoir pour que chacun puisse se lancer dans de nouvelles aventures…





Natacha Andreani, talent de Garou

En reprenant One Day d’Asaf Avidian la jeune alsacienne épate les coachs lors des auditions à l’aveugle. Eliminée en huitième de finale, la chanteuse, auteure et compositrice prend son temps avant de sortir un CD fin 2015. Celui-ci lui permet d’assurer de nombreuses premières parties d’artistes aussi prestigieux que Michel Sardou, Black M ou encore Gérald de Palmas. En 2017 elle continue sa route et donnera quelques concerts.

Stacey King, talent de Florent Pagny

Choriste pour plusieurs artistes avant de participer à The Voice, la chanteuse marqué l’édition 2014 grâce à sa voix puissante. Après son élimination elle enregistre un album avant de se consacrer à des projets personnels. Ne pouvant se passer de musique, elle revient cette année dans la comédie musicale Priscilla, folle du désert qui sera à l’affiche au Casino de Paris jusqu’en mai avant de partir en province à l’automne prochain.





Amir Haddah, talent de Jenifer

Il a bien fait de renoncer à sa vocation de dentiste ! Tentant The Voice comme sa dernière chance de réussir dans la chanson avant d’ouvrir son cabinet, au lieu de soigner des dents, il enchante aujourd’hui nos oreilles. Représentant la France à l’Eurovision en 2016, il termine sixième et lui offre son meilleur classement depuis plus de 10 ans. La suite est tout aussi merveilleuse avec un album qui cartonne et une tournée qui ne cesse de se prolonger cette année.









Igit, talent de Garou

Avec sa voix rauque et son éternel chapeau, Igit se montre d’entrée de jeu comme un artiste singulier. Fort logiquement, en 2015 il sort un album très original intitulé Jouons. Y mélangeant des sons étonnants avec des mélodies savoureuses, il réussit même à convaincre Catherine Deneuve de participer à l’une de ses chansons. Le chanteur vient de décider que 2017 sera son année et compte bien donner plusieurs concerts.