Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une victoire, un album et maintenant une tournée ! Le talentueux Slimane s'apprête à arpenter les routes de France pendant plusieurs mois à la rencontre de ses fans à l'occasion de sa première grande tournée. Ce soir, c'est au Centre des Expos du Mans que le chanteur a convié ses fans pour plusieurs heures de show ! Ce matin, sur Snapchat, le jeune homme a fait part de sa grande hâte de retrouver sa "Team de gens bien" sur scène ! "C'est le grand jour, c'est ce soir, je suis en stress en vrai", a-t-il avoué avant d'éclater de rire. Quand on sait à quel point Slimane s'est donné dans The Voice, ce dernier n'aura aucun mal à assurer toutes les dates de sa tournée à travers la France ! L'artiste interprétera ses plus grands succès, de Paname, en passant par A Fleur de Toi et <em>Frérot</em>, son dernier tube.

Slimane envahit la Cigale !

Le 27 janvier prochain, Slimane se produira à la Cigale ! Un concert très attendu par les fans, d'autant plus qu'il est d'ores et déjà complet ! Lyon, Bordeaux, Lille, Angers, Nantes, Marly, Tinqueux et Roye. Toutes ces villes affichent, elles-aussi complet ! Mais que ces derniers se rassurent. Le talent de Florent Pagny a prévu une date supplémentaire dans la Capitale. Il donnera de la voix le 14 mai prochain à l'Olympia. Sur les réseaux sociaux, ses fans attendent avec impatience l'arrivée de leur idole sur scène. D'autant plus que le chanteur au bonnet a prévu une surprise sur quelques dates : la venue de ses amis Arcadian. Les trois chanteurs seront présents sur pas moins de 8 dates de la tournée ! N'hésitez pas à regarder la vidéo pour savoir où se produiront les trois virtuoses de la musique.





