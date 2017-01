Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Hallelujah" de Leonard Cohen, titre repris par l’éléphante Meena dans "Tous en scène" qui sort aujourd'hui, le 25 janvier 2017, a permis à certains talents de briller sur la scène de « The Voice ». La preuve en images.

Sortie en 1984, la chanson Hallelujah fait partie de la longue liste de titres puissants qui ont fait le succès de Leonard Cohen, le génial musicien et poète décédé en novembre dernier. Hymne incontournable évoquant notamment la religion et l'amour, Hallelujah a inspiré les plus grands artistes. Cette chanson connue de tous a ainsi été reprise par Bob Dylan, Jeff Buckley, Céline Dion, Justin Timberlake, Bastian Baker, Amaury Vassili ou encore M.Pokora.

Plébiscitée par des artistes aussi bien américains qu’européens, cette chanson culte va faire son grand retour dans les salles obscures dans quelques jours. Les cinéphiles la retrouveront en effet dans le long-métrage Tous en scène qui sort aujourd'hui, ce mercredi 25 janvier prochain. Réalisé par Garth Jennings et Christophe Lourdelet, ce film d’animation met la musique à l’honneur. Il suit en effet les aventures de Buster Moon, un koala à la tête d’un grand théâtre. Croulant sous les dettes, il décide de sauver son établissement en lançant un grand concours de chant. Une compétition qui pourrait bien changer la vie des cinq finalistes et celle de Buster Moon aussi.

Reprise par l’éléphante Meena dans le film du Studio Illumination Entertainment, la chanson Hallelujah a fait vibrer à plusieurs reprises la scène de The Voice (TF1). Grand vainqueur de la saison 4, Lilian Renaud a d’ailleurs beaucoup ému sa coach, Zazie, en entonnant ce titre lors de la finale.





Hallelujah a également porté chance à Atef Sedkaoui, talent de Garou dans la saison 1 de The Voice, qui a gagné son ticket pour le quart de finale de l’émission grâce à cette chanson.





Plus récemment, c’est le jeune Alexandre qui a transporté les coachs avec sa version de ce titre culte. Une reprise qui lui a permis de récolter quatre buzzs lors des auditions à l’aveugle de la saison 5.





Tous en scène est à découvrir dès aujourd'hui, mercredi 25 janvier 2017, au cinéma. Retrouvez ci-dessous la bande annonce du film :