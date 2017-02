Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Visage d’ange, timidité plus qu’apparente, innocence affichée, mais pourquoi Hélène a-t-elle décidé de tenter sa chance dans le show musical ? Tout simplement parce que la musique est sa passion. Certes c’est le cas de nombreux jeunes, mais chez elle, cet amour est encore plus poussé. Toute petite elle épate déjà ses proches en chantant lors des réunions de famille. Face à ses capacités ses parents décident de l’inscrire au conservatoire lorsqu’elle a 7 ans. Rapidement elle bifurque sur le lyrique. Etonnamment, à 16 ans Hélène fait preuve d’une grande maturité. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a préféré attendre et participer à The Voice plutôt qu’à The Voice Kids. Et d’expliquer : « je préfère être la plus petite des grands que la plus grande des petits ». Un beau slogan qui permet tout de suite de comprendre qu’elle n’est pas venue là pour faire semblant.





Son audition à l’aveugle le démontre clairement. Hélène reprend La nuit je mens d’Alain Bashung. Tous les artistes confirmés le savent, chanter du Bashung c’est un défi extrêmement périlleux. Pourtant, Hélène y arrive. Mika trouve même que sa voix ressemble à celle de Barbara. Reste que les coachs s’interrogent vraiment. Comment vont-ils réussir à gérer un tel talent s’ils se retournent ? Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… Convaincus que ce n’est pas une jeune fille qui chante, ils sont ébahis lorsqu’ils la découvrent ! Finalement Hélène intègre l’équipe de Zazie. Quel que soit la suite, Hélène a déjà gagné de la confiance en elle. Et ça c’est déjà beaucoup…