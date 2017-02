Par Zahia YALIOUA | Ecrit pour TF1 |

Des artistes exceptionnels, des voix hors normes… les premiers talents de cette sixième saison de The Voice ont emballé les coachs et enflammé les téléspectateurs. Déjà assaillis de messages, Vincent Vinel, Lisandro Cuxi, Marius ou encore Candice Parise ont tenu à remercier leurs premiers fans.

La saison 6 de The Voice s'annonce plus que prometteuse. Les talents qui ont affronté la première salve des auditions à l’aveugle ont véritablement mis le feu au plateau de l’émission phare de TF1. En plus d’avoir su ravir les oreilles des coachs, certains d’entre eux ont également réussi à conquérir le coeur des téléspectateurs. Et à voir les différents messages de soutienpubliés sur Twitter, ces derniers ont déjà leurs chouchous. Les prestations phénoménales de notamment Vincent Vinel, Will Barber ou encore Lisandro Cuxi ont particulièrement marqué le public.

Félicités, plébiscités même sur les réseaux sociaux, les premiers talents à avoir rejoint les équipes des quatre coachs ont d’ailleurs tenu à remercier comme il se doit ces premiers fans. Ainsi Vincent Vinel qui a complètement époustouflé les téléspectateurs avec sa reprise au piano de Lose Yourself d’Eminem a posté une petite vidéo sur son compte Twitter. « Salut tout le monde, c’est Vincent ! Je voulais vous remercier pour tous vos messages. C’est un truc de ouf ! Vraiment, ça me fait super plaisir ! » a-t-il déclaré visiblement enthousiaste.









Lisandro Cuxi , qui a fait ses armes dans The Voice Kids, a également épaté les internautes qui étaient visiblement très heureux de le retrouver dans la cour des grands. Ses prestations vocale et scénique sur Can’t stop the feeling de Justin Timberlake ont non seulement impressionné Matt Pokora, mais elles ont également enchanté le public. Tout comme Vincent Vinel, le jeune artiste a voulu partager sa joie avec ses fans et les remercier pour leur soutien.





Marius qui en a fait chavirer plus d’une avec ses grands yeux bleus, a également séduit l’audience avec sa reprise de All I want de Kodaline. Comme ses camarades, le jeune artiste a posté une photo de lui à la mine réjouie. « Un grand merci pour tous ces messages de soutien que je reçois depuis hier soir ! » a-t-il aussi écrit en guise de commentaire.









C’est également le cas de Candice Parise qui a rejoint l’équipe de Florent Pagny après sa très jolie performance sur Take me to church de Hozier. La jolie chanteuse a ainsi publié un énorme « MERCI !!! » accompagné de cœurs sur son compte twitter.