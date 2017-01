Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Une page se ferme, mais une nouvelle s’ouvre dans l’extraordinaire carrière du sublime Hiba Tawaji, révélée dans la saison 4 de The Voice grâce au coaching de Mika. Aujourd’hui, celle qui a eu la chance d’être choisie par Luc Plamendon et Richard Cocciante pour reprendre le rôle de la mythique Esmeralda dans la comédie Musicale Notre Dame De Paris, a posté un émouvant message d’au revoir sur sa page Facebook après sa dernière représentation avec la troupe, à Paris au Palais des Congrès. Une manière pour la jeune chanteuse de 29 ans de conclure une expérience unique, mais aussi de se préparer par la tournée qui s’annonce exceptionnelle.

Hiba Tawaji a posté sur son compte Facebook ce message : « Ce soir, c'est la dernière à Paris de Notre Dame de Paris !!! C'est passé tellement vite tout ça ! Le Palais des Congrès a été notre maison pendant 3 mois et ça va énormément me manquer. On a laissé nos larmes, nos peurs, nos sourires et beaucoup de souvenirs dans ce lieu magique, où chaque soir on vivait un rêve grâce à vous ! Merci d'avoir été si nombreux, merci pour votre accueil toujours si chaleureux et surtout merci pour vos encouragements. L'aventure ne s'arrête pas là, elle change juste de lieu... Hâte de retrouver toute l'équipe à Taiwan (Février/Mars) et en tournée dans toute la France, à partir d'Avril 2017 ! ». Pour retrouver la jeune femme dans le rôle d’Esméralda, il n’est pas trop tard pour réserver vos places pour Notre Dame de Paris en Tournée.





