Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, les auditions à l'aveugle de The Voice commencent très bien. Ce cinquième prime s'annonce d'ores et déjà riche en surprises. Et l'un des talents a réussi à faire danser les coachs et le public. Un véritable succès !

Il s'appelle JJ, il a 24 ans et il chante depuis plusieurs années déjà. Ce soir, ce jeune artiste a su bluffer les quatre coachs en reprenant le célèbre titre du DJ français, Thibaut Berland, alias Breakbot avec la chanson "Baby I'm Yours". Sur la scène, le jeune homme était très à l'aise. Face aux applaudissements, JJ n'a pas hésité à s'amuser sur scène. Une belle façon de donner le ton de ce cinquième prime d'auditions à l'aveugle. Lui qui souhaitait "faire lever le public" a réussi son pari puisque l'ensemble des spectateurs et les quatre coachs se sont levés. Très vite, Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora se sont retournés face à cette prestation très entraînante : "C’était funky, il y avait tout ce qui fallait, c’était un bonheur de te voir se balader sur scène et prendre du plaisir avec les gens", a commenté le nouveau coach de The Voice. Des compliments largement partagés par les autres coachs : "Pendant cinq minutes, je ne me suis pas sentie tellement coach, mais public. Et si ça me fait ça, mon vieux, ça peut le faire à pas mal de monde aussi, parce que c’est pas vraiment ma culture, et c’est là où ça devient intéressant", a ajouté Zazie.

Face aux quatre coachs, JJ a hésité quelques secondes avant de donner son choix final. C'est finalement aux côtés de Mika qu'il continue l'aventure de The Voice. Avec l'interprète de Take it easy, il souhaite avant tout approfondir son énergie. Rendez-vous aux battles !

Ce soir, une autre voix va vous étonner...