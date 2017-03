Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

La coach s’impose de plus en plus dans The Voice. Non sans malice, elle n’hésite plus à donner des ordres à ses camarades !

Mais qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? Lors de cette quatrième session des auditions à l’aveugle Zazie a vraiment montré sa force de caractère. Tout commence lors du passage de Leman. Le talent qui interprète Vivre ou survivre de Daniel Balavoine subjugue totalement notre coach. Elle s’empresse d’appuyer sur le buzzer. Dans la foulée elle regarde ses camarades et leur interdit de faire de même. Très galants Mika, M Pokora et Florent Pagny acceptent de lui faire plaisir dans un premier temps. Pourtant la voix de Leman les séduit aussi. Zazie doit donc multiplier les efforts et les gestes pour les empêcher de se retourner. La prestation terminée, notre coach se moque gentiment de ses amis en disant qu’ils devaient dormir…





Hélas pour Zazie, elle s’emballe tellement qu’elle finit par affirmer que Leman participe à son émission, sous entendant que c’est elle qui décide dans The Voice. Il n’en faut pas plus pour que les autres coachs la taquinent et reprennent son lapsus. Dans une franche rigolade Zazie admet sa petite erreur et s’excuse gentiment. Histoire de continuer à montrer à ses camardes qu’elle ne manque pas de caractère, Zazie s’absente après la prestation de Damien. En coulisses elle va récupérer les vestes de Mika, Florent Pagny et M Pokora. Pendant que les trois coachs essaient de convaincre le talent de les rejoindre, elle les imite et se moque gentiment d’eux. A son grand dam Damien choisit Florent Pagny. Un début de revanche mais qui n’est certainement pas le dernier. En effet tout porte à croire que les coachs masculins lui réservent à leur tour de belles surprises dans les prochaines émissions…