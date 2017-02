Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Igit, de son vrai nom Antoine Barrau, a été révélé aux yeux du grand public dans la troisième saison de The Voice. L’artiste s’était d’ailleurs qualifié en demi-finale avec son coach Garou. Un parcours réussi pour le chanteur qui poursuit pleinement sa carrière. Un an après sa participation, il a ensuite sorti un premier EP "Les voiles", avant de se consacrer à l’élaboration d’un nouvel album, nommé "Jouons" dont la sortie est prévue le 31 mars prochain. Et pour l’occasion, Igit s’offre une collaboration inédite et originale. Il partage ainsi un duo avec Catherine Deneuve sur la chanson "Noir et Blanc". Une demande très vite acceptée par la principale intéressée, rapidement convaincue par le projet : "Je voulais chanter ça en duo, a raconté Igit au journal Le Parisien. Je suis passé un jour devant une affiche avec Catherine Deneuve et je me suis dit : Pourquoi pas ? On lui a proposé via son agent (…) Elle est incroyablement gentille, simple. Elle était là pour rendre service au projet. On a enregistré en une journée au studio Pigalle, face à face dans la même pièce. L’idée était de se parler pour de vrai."



Ensemble donc, ils ont interprété une chanson riche de sens entre deux générations d’artistes. C’est d’ailleurs le thème de ce nouveau titre : "Je ris de ton âge et tu ris du mien. Les années coloriages et ce que l’on retient. Les rires et les visages et les doigts de ta main », peut-on entendre lors du refrain. L’année 2017 s’annonce donc chargé pour Igit qui montera sur scène le 6 et 20 mars prochain à la Nouvelle Seine à Paris.



