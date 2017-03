Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L’univers musical très personnel d’Imane n’a laissé aucun des quatre coachs de "The Voice 6" de marbre… Il faut dire que sa reprise sur du Christine and The Queens était bluffante…

"La musique chez moi, c’est une affaire de famille", affirme Imane dans son portrait. Cette Marseillaise âgée de seulement 16 ans a de l’or dans la voix. "Très émouvante", selon les dires de son papa, elle décide de participer à The Voice pour ses parents, mais aussi pour montrer qu’on peut expérimenter et réunir plusieurs genres de musique en un. Sur scène, la jeune femme a fait sensation. Ses sonorités africaines ont fait danser l’auditoire, mais pas seulement… Ses gestes, son attitude, son sens du rythme n’ont trompé personne.

Zazie est la première à buzzer. Et la chanteuse ne se fait pas prier pour se lever et danser. C’est lors du deuxième couplet que Mika, M Pokora et Florent Pagny se retournent. S’ensuit alors un grand moment sur le plateau de The Voice. Les trois coachs ont la bougeotte et dansent dans tous les sens. L’interprète d’Alexandrie, Alexandra enchaîne un pas de danse qui fait hurler de rire la famille d’Imane en coulisses.

"Tu as une physicalité dans ta voix" - Mika

Zazie est la première à féliciter Imane pour sa prestation. Elle souligne l’incroyable univers du talent. "Ça donne extrêmement envie, tu as un potentiel de fou !". Mika, lui, adore le style d’Imane. Sous le charme, il met en lumière la complexité de l’artiste. "Tu as une physicalité dans ta voix, ce qui est plutôt rare", avoue Mika. Florent Pagny et M Pokora essayent par tous les moyens d’attirer la jeune femme dans leur équipe. Tous sont unanimes : la technique d’Imane est imparable. Le choix de la pétillante Marseillaise s’annonce donc cornélien…

Pour l'aider à prendre une décision, elle a donc besoin de son papa. Elle l'enjoint à la rejoindre sur scène. Et en moins de temps qu'il le faut, son paternel fait irruption sur le plateau de The Voice. Ému aux larmes, il conseille à sa petite fille de choisir Mika. C’est donc vers le chanteur libanais qu’Imane poursuit l’aventure.