Dans The Voice, nombreux sont les duos à tenter leur chance. On se souvient des Fréro Delavega en saison 3, mais aussi de Louyenadernière et Fonetyk et Dama dans la saison actuelle. Mais, il arrive parfois que des trios tentent leur chance. C'est le cas du groupe Incantèsimu. Ce groupe corse est composé de trois garçons : Florian, Joseph-Antoine et Yvan. En reprenant Zombie des Cranberries, le trio formé d’un gérant de magasin, un agriculteur et un étudiant en musique a donné la chair de poule aux quatre coachs. Il faut dire que leur interprétation a mélangé les genres avec brio. Leur version a su mêler tradition et modernité. Pas étonnant alors, que Mika, Florent Pagny et M Pokora se retournent. L'interprète de Grace Kelly a souligné la pureté de leur chanson et de leur âme. C'est d'ailleurs lui qui récupète les garçons dans son équipe.

L'année dernière, les téléspectateurs ont fait la connaissance des Arcadian. Florentin, Yoann et Jérôme ont su mettre le feu dès leur première apparition sur la scène de The Voice. Leur force ? Interpréter les plus grands tubes de ces dernières décennies à leur sauce à l'aide d'instruments. Boostés par une bonne dose de stress, ils ont su séduire Florent Pagny et Mika qui a littéralement sauté sur son buzzer, avec leur reprise pep's et décalée de Carmen, le morceau de Stromae. Depuis sa participation à l'émission où ils sont allés jusqu'aux portes de la finale, le trio a sorti son premier EP intitulé La Folie Arcadienne. 5 titres composent ce premier opus, dont Folie Arcadienne, leur premier single, mais aussi Carmen, le morceau qui leur a porté chance lors de leur participation à The Voice 5. Plein de surprises, le groupe planche toujours sur l'écriture de son premier album. Dans une interview accordée à Melty, les trois meilleurs amis envisagent une sortie pour la mi-avril. Restez connectés !