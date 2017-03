Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Le coach a de nouveau choisi des talents venus d'horizons différents samedi soir dans "The Voice 6". Son équipe s’annonce plus que variée et surprenante…

Incantèsimu

Ce groupe corse cultive un savant mélange de tradition et de modernité. Il aime en effet reprendre des tubes en leur apportant des sonorités de l’île de beauté. Composé de Joseph-Antoine, Yvan et Florian, Incantèsimu revendique donc à la fois l’esprit de la Corse et une certaine contemporanéité. Pour les auditions à l’aveugle, le trio décide d’adapter Zombie des Cranberries. Le résultat est surprenant et séduit trois coachs mais c’est Mika qui l’emporte. Il est donc le premier à sélectionner un groupe dans son équipe. Sa mission va s’avérer certes difficile mais avec son originalité débordante, il a tous les atouts pour les aider à aller loin.

Imane

En première économique et sociale à Marseille, cette jeune fille ne vit que pour une passion : la musique ! Coup de chance, son papa s’est transformé en meilleur fan pour la soutenir. C’est d’ailleurs une relation fusionnelle qui les unit. Retenue par les quatre coachs, c’est à son père qu’elle demande lequel elle doit choisir. Au-delà de cette relation hors norme, la Marseillaise est incontestablement douée. Sa version de Christine de Christine and The Queens s’avère tout aussi étonnante que l’originale. Sans la copier un seul instant, Imane nous délivre une adaptation afro-soul dans laquelle elle mélange de nombreuses influences musicales. Une véritable surprise qui donne un bel aperçu des très nombreuses possibilités vocales et artistiques d’Imane…