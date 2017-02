Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vous avez bien lu ! Soprano s'est bel et bien incrusté ce soir dans The Voice... enfin presque !

Samuel M a donné bien du fil à retordre à M. Pokora. Prêt à tout pour que le talent intègre son équipe, l'interprète d'Alexandrie, Alexandra a usé de tous les stratagèmes possibles, allant même jusqu'à appeler Soprano... du jamais vu dans l'histoire de The Voice. Armé de son téléphone - qu'il est parti chercher dans les coulisses -, ce dernier a appelé son grand ami "Sopra" et a mis le haut-parleur, histoire que les autres coachs entendent sa conversation. Il a expliqué à son ami marseillais qu'un talent venait d'interpréter son titre Clown, et que par conséquent, il devait à tout prix rejoindre son équipe.

"Mon petit, si tu as chanté Clown, c'est avec Matt que tu dois aller direct !", prévient Soprano à Samuel M, un brin intimidé. Et d'enchaîner : "Je vais faire une promesse, si tu vas avec Matt, je te jure que je viens et je te donne un petit coucou", avant de raccrocher. Mais cela n'aura pas été suffisant à convaincre le jeune homme d'aller dans l'équipe de M. Pokora. Après avoir écouté les arguments de Mika et Florent Pagny, ce dernier s'est finalement retourné vers l’interprète de Relax, Take It Easy.

Mais que Soprano se rassure : la semaine dernière, Fonetyk et Dama ont mis tout le monde d’accord en interprétant Cosmo. D’ailleurs, les deux chanteurs ont décidé de rejoindre la Team M. Pokora. Le chanteur marseillais fera-t-il la surprise aux artistes de venir sur le plateau de The Voice pour les féliciter ? La question est sur toutes les lèvres.