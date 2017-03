Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Plus la fin des auditions à l’aveugle approche, plus l’ambiance se tend entre les coachs. Tous veulent en effet retenir le talent qui gagnera le show musical. Lorsque Juliette arrive sur scène ils vivent un moment de grâce. La jaune fille de 18 ans leur propose une version pour le moins originale du tube de Louis Bertignac Ces idées-là. Mika est le premier à se retourner. Malheureusement pour lui Florent Pagny fait de même. Enervé, Mika décide de se mettre devant lui pour le cacher. Il essaie de faire de même lorsque M Pokora appuie sur le buzzer… Du coup les trois camarades se livrent une lutte sans merci pour la convaincre de rejoindre leur équipe.





Tout commence avec M Pokora qui lui confie qu’elle a « un vécu phénoménal dans son grain de voix ». Quelques secondes après Juliette chante N’en rajoute pas mignonne de Dick Rivers. Médusés et silencieux, les coachs se laissent à nouveau séduire et se disent qu’il faut vraiment que ce talent les rejoigne. Et c’est encore M Pokora qui essaie de marquer des points en lui disant qu’avec sa voix on peut l’emmener très loin et qu’elle le fait penser à Pink. Florent Pagny prend une toute autre stratégie en expliquant à la jeune fille qu’elle manque de muscle et de tonicité. Il espère ainsi que Juliette le retienne pour progresser. Hélas Mika saisit la balle au bond pour expliquer qu’il n’est pas d’accord avec Florent Pagny. Pendant ce temps M Pokora se lève de son fauteuil et tente d’emmener le talent en coulisses. Finalement c’est Mika qui met les autres KO et emporte ce talent.