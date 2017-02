Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Que devient Cécilia Pascal, jeune talent de la saison 2 de The Voice, quatre ans très précisément après son audition à l’aveugle sur « Poker face » de Lady Gaga et à l’issue de laquelle elle avait rejoint l’équipe de Louis Bertignac ? Nous avons eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions sur sa vie actuelle, son expérience passé, et ses projets futurs.





Cécilia Pascal, bonjour. Quatre ans précisément après ton audition à l’aveugle dans The Voice, quels sont tes projets ?

Je commence à enregistrer les maquettes de mon album ce 20 février : enfin, il va arriver ! Ce sera un album entre blues, rock et soul, avec des compositions à moi et rien qu’à moi, et sans aucune collaboration pour ce premier album qui, je l’espère, sortira avant 2018. Mais on n’est jamais sûrs de rien… Sinon, à plus court terme, je serai au festival Rock The Pistes au mois de mars.

On a pu lire sur les réseaux sociaux que tu cherchais un groupe pour t’accompagner pour Rock the Pistes effectivement…

Oui, je veux des rockeurs ! Des bassistes, des guitaristes, des batteurs, pour faire du bon Rock’n’roll style Led Zeppelin, etc. ! Egalement, je cherche aussi un photographe.









« The Voice ? Ça me manque, souvent… »

Reparlons de ton expérience dans The Voice. Quels souvenirs gardes-tu de l’aventure que tu avais vécue en 2013, alors que tu n'avais que 16 ans ?

Oui c'est bien ça ! J'en garde un souvenir magique, c’était une expérience qui m'a fait grandir, qui m’a fait évoluer. Elle m'a appris beaucoup sur moi-même et sur les autres. Définitivement, c’est une des plus belles expériences de ma vie. Ça me manque, souvent...

Dans The Voice, on t'avait découverte avec ton univers à toi, avec des reprises bien senties de « Poker Face » de Lady Gaga, ou encore de la BO de Drive : y es-tu restée, ou cet univers a-t-il évolué vers quelque chose de plus rock, plus blues ? Plus sombre aussi peut-être ?

Je n'ai rien changé ! Je suis très éclectique musicalement. J'aime faire de tout, c'est important pour moi d'être ouvert dans la musique.

Cet éclectisme, pourra-t-on le voir dans ton album ? Combien de compos as-tu faites d'ailleurs ?

Idéalement j'aimerai en garder une douzaine ! Et cet éclectisme se verra dans mon album mais pas entièrement car je veux privilégier une couleur blues, rock et soul.

Depuis The Voice, donc, tu as écrit et composé pour cet album… mais en parallèle, as-tu sorti un EP ou un petit quelque chose ?

Je n'ai rien sorti, j’ai seulement fait des reprises que je partageais sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que dans ce milieu, ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait, il y a beaucoup de mirages… Alors, souvent, j'ai dû tout reprendre à zéro. Et globalement, j'ai préféré prendre mon temps afin de sortir quelque chose que j'aimais vraiment.





Depuis, es-tu restée en contact avec certains ? Certains ont-ils tenté de te contacter pour des collaborations par exemple ?

J'ai fait énormément de collaborations avec de nombreux groupes, des artistes solo, etc. Pour moi, c'est l'essence même de la musique à mes yeux : le partage ! Je me souviens encore d’ailleurs très bien d’une chose que m’a dite mon cher coach Louis Bertignac et qui résume bien la chose : « Si tu as besoin d'une prod’ ou d'un guitariste, je suis là »…

Eloignons-nous un tout petit peu de la musique tout en restant dans le monde de l’art… Tu as de nombreux tatouages sur le corps. Tous ces tatouages, parles-nous en rapidement car ils font partie intégrante de toi désormais : est-ce une volonté de longue date ? Y en a-t-il d’autres en perspective ? Certains ont-ils des significations particulières ?

Depuis toute petite, j'ai eu envie d'en avoir. J'ai attendu d'avoir 16 ans et je me suis lancée, je ne manquais pas d'idées. Ils sont tous significatifs, ils représentent mon histoire, mes blessures, mes joies. Ils sont ce que je suis ! Et, évidemment, pleins d'autres arrivent !

« Je choisirais Mika »

Tu fais partie d’une communauté « underground » nommée Suicide Girls : ne penses-tu pas pouvoir bénéficier de ce très large réseau pour aller chercher un public un peu partout dans le monde ?

Si bien sûr, être une SG aide beaucoup ! Certes, j'ai perdu beaucoup d'abonnés quand je suis devenue SG car certains ne me suivaient que pour ma musique et trouvaient aberrant que je fasse du nu. Mais parallèlement j'en ai gagnés énormément depuis que je suis une SG. Les autres, qui sont restés, ont compris que je n'avais pas changé pour autant, que je faisais cela pour moi, pour apprendre à m'accepter, à m'assumer. C'est un vrai combat contre moi-même.

Est-ce que tu as des projets hors-musique justement ?

Je fais toujours beaucoup de photos. Et j'ai démarré une formation d'assistante vétérinaire : je suis une grande amoureuse des animaux ! Je garde surtout les pieds sur terre, je sais que la musique peut ne pas durer toute une vie, qu’elle est très aléatoire, donc j'aurais quelque chose à côté. J’en parlerai peut-être un peu plus tard mais j’ai d’autres projets qui me tentent : je n'ai rien à perdre, je découvre des choses, je voyage, je fais des nouvelles rencontres, je grandis et j’apprends des autres.

Pour finir, comme tu dois déjà le savoir, The Voice revient sur TF1 le 18 février prochain pour une sixième saison qui accueille M Pokora comme nouveau coach : si tu devais passer ton audition à l’aveugle cette année, que chanterais-tu ? Et si tu arrivais comme en 2013 à retourner tous les coachs, qui choisirais-tu entre Zazie, Mika, Florent Pagny et Matt ?

Je chanterais sûrement « Rather Go Blind » d'Etta James sur la version de Beth Hart, qui est mon artiste préférée : ce son, c’est tout ce que j'aime ! Et s’ils se retournaient tous, je choisirais Mika sans hésiter, pour sa voix et ses conseils à chaque fois hors-du-commun !





Souvenez-vous : le 9 février 2013, Cécilia Pascal passait son audition à l'aveugle dans The Voice...













Lors des Lives, elle nous avait aussi conquis sur "Nightcall", tiré de la bande originale du film Drive