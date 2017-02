Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La sixième saison de The Voice est officiellement lancée. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, les premières auditions à l’aveugle étaient diffusées samedi 18 février sur TF1. L’occasion de retrouver des nouveaux talents. Et pour la première fois dans l’histoire du programme, un coach s’est désisté.

Du jamais vu dans l’émission de The Voice. En six ans, aucun coach ne s’était désisté après s’être retourné. C’est maintenant chose faite. Après s’être retournée au départ, elle a finalement fait marche-arrière lors de la prestation de Lisandro Cuxi : "Je pense que ça va être un truc historique dans The Voice, je vais me désister, a-t-elle annoncé. Je pense qu’il y a des gens qui vont être plus à même de t’emmener là où ils doivent t’emmener. Tu as tout : le talent, une précocité incroyable, c’est rare. Avec ou sans The Voice, tu seras dans le paysage de la musique. C’est indéniable."

Mais pas de panique, déjà repéré dans la deuxième saison de The Voice Kids où il était arrivé en finale, Lisandro Cuxi a séduit l’ensemble des coachs avec sa reprise de Justin Timberlake, "Can’t Stop the feeling". A seulement 17 ans, Lisandro a tout pour plaire : une voix, une présence sur scène et un sens du rythme indéniable : "La star est arrivée à The Voice et c’est toi", s’est même exclamé Mika à la fin de sa prestation. Si Zazie s’est désistée, les trois autres coachs ont espéré le convaincre d’intégrer leur équipe. Presque sans hésitation, le jeune homme a choisi M Pokora. Lisandro Cuxi continue donc l’aventure. Fera-t-il mieux que dans The Voice Kids ? Réponse aux battles.

Lisandro, le showman de la soirée !