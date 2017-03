Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Vous avez le nom de ce titre entendu samedi soir dans "The Voice 6" sur le bout de la langue mais il ne veut pas sortir ? On a la solution ! Voici la playlist rassemblant toutes les chansons interprétées cette semaine par les talents !

Une dose de chanson française, une pincée d'électro et une pointe de blues et de reggae. Voilà le cocktail musical irrésistible proposé samedi soir par les talents de The Voice 6. Une playlist qui rassemble, cette semaine encore, des artistes venus d'horizons totalement différents !

Virtual Insanity de Jamiroquaï

Chanson sortie en 1996, Virtual Insanity est le deuxième single de Travelling Without Moving, le troisième disque de Jamiroquaï. Grâce à ce titre, le groupe a d'ailleurs raflé en 1997 le prix de clip de l'année aux MTV Video Music Awards. Tube du groupe britannique, Virtual Insanity a porté chance à Vincent qui a fait un carton plein dans The Voice. Il a rejoint l'équipe de M Pokora.

Over My Shoulders de Mika

Titre caché sur le premier album de Mika, Life in Cartoon Motion sorti en 2007, Over My Shoulders a été brillamment interprété par le duo Tectum même si les coachs ne se sont pas retournés.

Vivre ou survivre de Daniel Balavoine

Titre culte du regretté Daniel Balavoine, Vivre ou survivre est sorti en 1982 sur l'album Vendeurs de larmes. Cette chanson, qui s'est écoulée à plus de 300 000 exemplaires à l'époque, a été reprise dans The Voice par Léman. Un talent raflé par Zazie.

Man Down de Rihanna

Serial-tubeuse, Rihanna dévoile chaque année de nouveaux hits. Reine des charts depuis Umbrella, son premier single, la chanteuse originaire de La Barbade a sorti Man Down en 2010. Présente sur l'album Loud, le cinquième disque studio de Riri, cette chanson met en avant les influences reggae de la star. Grâce à Man Down, Manoah a été buzzée par M Pokora et Zazie. Elle a rejoint l'équipe de la coach féminine.

Il est où le bonheur de Christophe Maé

Sortie en 2016, la chanson Il est où le bonheur est extraite du quatrième album studio de Christophe Maé. Ce titre, qui lui a valu le prix de clip de l'année aux NRJ Music Awards 2016 - il était également nommé dans la catégorie Chanson de l'année -, a permis à Romain de briller sur la scène de The Voice. Florent Pagny a raflé ce talent face à M Pokora.

Dis-moi des BB Brunes

Présente sur le premier album des BB Brunes, Blonde comme moi, Dis-moi a aidé le groupe de se faire connaître du grand public. Avec sa version à moitié rap, Aurelle a fait buzzer M Pokora et Florent Pagny. Elle est partie dans l'équipe du nouveau coach de l'émission.

Let Me Love You de DJ Snake featuring Justin Bieber

Tube réunissant la superstar Justin Bieber et DJ Snake, Let Me Love You est sorti en août 2016. La chanson, totalement revisitée par Marvin Dupré, a permis au jeune homme de faire un carton plein. C'est avec Mika qu'il a décidé de continuer l'aventure.

Andalouse de Kendji Girac

Deuxième single de Kendji, le premier disque de Kendji Girac, le grand gagnant de The Voice 3, Andalouse (2014) n'a pas porté chance à Laurie qui n'a pas été buzzée.

Natural Blues de Moby

Cinquième single de Play, le cinquième album studio de Moby, Natural Blues est un remix de Trouble So Hard. Une chanson interprétée en 1937 par Vera Hall. Entonné par Morgan dans The Voice, ce titre a permis au talent de rejoindre la Team Mika.

Je te pardonne de Maître Gims ft Sia

Je te pardonne est la rencontre explosive de Maître Gims - ex-Sexion d'assaut - et de Sia, la star internationale découverte grâce au tube Chandelier. Présente dans l'album Mon coeur avait raison, deuxième disque du rappeur qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires à sa sortie en 2015, Je te pardonne n'a pas permis à Alexandra de continuer l'aventure.

Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff

Tube incontournable de Jimmy Cliff sorti en 1969, Many Rivers To Cross a été magnifiquement interprété par Damien. Ce talent qui se produisait pour la première fois sur une scène a fait l'unanimité. Il a rejoint la team Florent Pagny.

Ne me quitte pas de Jacques Brel

Ne me quitte pas est l'une des plus belles chansons d'amour qui existe en France. Repris par Barbara, Nina Simone, Johnny Hallyday, U2 ou encore Céline Dion, ce titre incontournable de Jacques Brel a été entendu sur la scène de The Voice grâce à Quentin qui n'a pas été buzzé.

Fast Car de Tracy Chapman

Tirée du premier album éponyme de Tracy Chapman, Fast Car est un titre sorti en single en 1988. Avec sa jolie reprise guitare/voix, Color of rice a fait pivoter les fauteuils de Zazie, M Pokora et Florent Pagny. Elle a choisi de travailler les battles avec Zazie.