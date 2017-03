Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Qu’attendez-vous de cette nouvelle saison de The Voice ?

Déjà, j’apprécie cette capacité du show musical à se renouveler chaque année. Le niveau monte toujours et nous réserve des étonnements. Sans vouloir être redondant, je suis surpris d’être encore surpris et de me prendre au jeu. Quand je suis en coulisses et que j’entends les talents, je les écoute et mon oreille accroche. Je peux déjà vous révéler que cette année nous allons entendre des univers très singuliers. J’ai hâte de voir où vont nous emmener les talents et quel sera leur chemin.





Comment êtes-vous devenu le « meilleur ami » des coachs ?

L’ambiance est bonne donc cela a été très facile. En plus ils m’ont très bien accueilli. Je fais aussi attention et sais dans quel registre les taquiner en les respectant. Mon but consiste à passer un bon moment avec eux.

Puisque vous les connaissez bien, pouvez-vous nous révéler quelque secrets sur eux ?

Personne ne le sait, mais Zazie fait des dessins et des mandalas. Elle excelle aussi pour réussir des macramés. Elle est très forte en couture. D’ailleurs si vous avez besoin d’une écharpe n’hésitez pas à lui demander. En ce qui concerne Florent Pagny, on parle souvent de sa coupe de cheveux. Mais personne ne sait qu’il a été roux. En fait ce n’était pas volontaire, c’était juste à cause d’une teinture. Quant à Mika, il est tellement plus grand que moi que j’attrape des tendinites quand je lui tends le micro. En plus, vu sa taille, le temps qu’il reçoive ma question, il y a un décalage horaire. Enfin M Pokora qui rejoint les coachs cette saison. Il a une vraie spontanéité. Le hic c’est qu’il a tout réussi. Il a failli être footballeur, a des milliers de followers sur Internet. Son seul défaut c’est d’être mauvais au bowling !





Vous avez une belle voix. Pourquoi ne tentez-vous pas votre chance en tant que talent ?

Tout simplement parce que si les 4 coachs se retournent, je ne saurais pas qui choisir ! Je ne veux pas faire des jaloux. Donc pour maintenir une bonne relation avec eux je préfère ne pas m’inscrire au show musical.

Vous cultivez un ton décalé. Est-ce vraiment spontané ?

Quand vous êtes roux, vous êtes décalé (rires). En fait c’est comme les températures réelles et ressenties… Parfois j’ai l’impression que mes questions sont intelligentes et me rends compte qu’elles sont assez c…