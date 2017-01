Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur rencontre sur le plateau de The Voice, Jenifer et Amir sont devenus de très bons amis. La coach du programme a d’ailleurs retrouvé son protégé durant le premier concert de la troupe des Enfoirés. Des retrouvailles hautes en couleurs.

La tournée 2017 des Enfoirés est bel et bien lancée. Le 18 janvier, de nombreuses personnalités se sont retrouvées pour la première de "Mission Enfoirés" sur la scène du Zénith de Toulouse, devant des milliers de spectateurs. L’occasion pour Jenifer de revoir son protégé, Amir, révélé dans la troisième saison de The Voice. Depuis, le chanteur a fait du chemin. Après sa participation au concours de l’Eurovision 2016, l’artiste a sorti son premier album, Au cœur de moi, qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Ce n’est donc pas un hasard si le chanteur franco-israélien a rejoint la troupe des Enfoirés. Et ça tombe bien, son ancienne coach était là pour l’accueillir comme il se doit. Pour cette première représentation, le duo a partagé une chanson, vêtu d’une combinaison orange laissant apparaître des traces de peinture : « Et c’est même pas le bizutage », a d’ailleurs commenté Jenifer, face à ce costume très original.

De son côté, Amir semblait heureux d’avoir participé à cette première représentation au côté de l’interprète de Paradis Secret. Très actif sur les réseaux sociaux, il n’a pas manqué d’immortaliser l’événement avec une photo dans les coulisses accompagnée du message suivant : "Ce soir c’est ma première chez Les Enfoirés. Une soirée de rêve, entouré d’artistes merveilleux dont ma Jenifer." Pour rappel, Amir n’est pas le seul talent de The Voice à avoir intégré la troupe cette année… Kendji Girac a aussi accepté l’invitation.





Et c'est même pas le bizutage ! 😂 @amir_officiel_ 💋💋 Une photo publiée par Jenifer (@jeniferofficiel) le 19 Janv. 2017 à 3h13 PST

Retrouvez l'une des performances d'Amir dans The Voice