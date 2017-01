Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Jenifer n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La chanteuse commence l’année 2017 en beauté. Alors qu’on vous annonçait qu’elle interprétera dès le 25 janvier la voix de Rosita dans le prochain film d’animation des studios Illuminations (Moi, Moche et Méchant) "Tous en scène, Jenifer fera également ses premiers pas au cinéma avec son premier grand rôle dans le film Faut pas lui dire réalisé par Solange Cicurel. Après le succès de son dernier album Paradis Secret et son rôle de coach dans le show musical The Voice, Jenifer rajoute une corde à son arc.



Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu le temps de découvrir la bande-annonce du film « Faut pas lui dire ». Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé parfait la trompe, elles votent à l’unisson : « Faut pas lui dire » ! Vous l’avez compris, Faut pas lui dire, c’est la comédie romantique de cette rentrée à ne manquer sous aucun prétexte. Pour connaître la suite des aventures de ses 4 cousines, rendez-vous dès le 4 janvier dans vos salles de cinéma.



