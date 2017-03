Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La compétition est de plus en plus difficile. Cette sixième saison de The Voice est rythmée par des prestations exceptionnelles et l’exigence des coachs est de plus en plus forte. De nombreux talents tentent de convaincre Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora, mais peu d’entre eux réussissent à faire l’unanimité. Samedi soir, trois talents sont arrivés à atteindre l’excellence : JJ qui a ouvert le bal, Ann-Shirley et Lucie.

Il était à la fois stressé, anxieux et déterminé. JJ a lancé ce cinquième prime d’auditions à l’aveugle en reprenant une chanson entraînante, comme pour donner le ton de la soirée : « Baby I’m Yours » de Breakbot. Très vite, les quatre coachs se sont retournés face à cette prestation : « C’était funky, il y avait tout ce qui fallait, c’était un bonheur de te voir se balader sur scène et prendre du plaisir avec les gens », a commenté le nouveau coach de The Voice. Mais JJ n’est pas le seul à avoir convaincu les quatre coachs puisque deux voix féminines ont aussi bluffé le public et les téléspectateurs. Ann-Shirley a ainsi interprété « Hometown Glory » d’Adele. Avec une voix douce, mélodieuse et posée, la jeune femme a réussi ce nouveau challenge. Et elle n’a rien à envier à la célèbre chanteuse britannique : « Vous êtes très attirante », a même lancé Florent Pagny. Enfin, Lucie s'est imposée face aux quatre coachs, malgré son jeune âge. En interprétant « It’s a man’s man’s man’s world » de James Brown, la belle a convaincu l’ensemble des coachs. Une véritable prouesse vocale saluée par Mika : « Tu as chanté de façon très pure, c’est crédible », a expliqué l’interprète de Take it Easy. Ils seront tous les trois aux battles.