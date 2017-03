Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le cinquième prime des auditions à l’aveugle a offert de nombreuses surprises aux téléspectateurs. Plusieurs talents se sont démarqués par leur voix unique, mais aussi par leur aisance sur scène, leur originalité ou encore leur sensibilité. Et sur les quatorze talents en compétition samedi soir, neuf d’entre eux ont été retenus par les coachs pour les battles. Ann-Shirley et Vincent ont réussi leur challenge en reprenant tous deux un titre d’Adele, "Hometown Glory" et "All I Ask". De leur côté, Lucie et Delaurentis ont misé sur de vieilles chansons, toujours aussi incontournables : "Ring My Bell" d’Anita Ward et "It’s a man’s man’s man’s world" de James Brown.

Sur les réseaux sociaux, ce dernier prime a été largement commenté par les internautes. De nombreux messages ont été écrits tout au long de la soirée. Et ça tombe bien puisque les réseaux sociaux sont aussi des outils imparables pour suivre l’actualité de vos chouchous. Sur leur compte professionnel, les talents commentent leur aventure, proposent des vidéos et répondent parfois à leurs fans.

Retrouvez les talents sur la toile :

JJ - @JJ_Holabay

Ann-Shirley - @_AnnShirley

Guylaine - @GuylainePublic

Delaurentis - @Delaurentis000

Claire Gautier - @Clairegmusic

Lucie - @LucieVagenheim

Vincent - @_vinsmusic

Juliette - @lechaixroghij

Lidia Isac - @lidiaisac

Retrouvez la prestation de JJ dans The Voice