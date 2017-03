Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après son audition à l’aveugle, la jeune Juliette a offert un moment à part aux coachs de "The Voice 6". Avant même de les laisser parler, elle leur a proposé un rappel sur du Dick Rivers !

"Vous êtes la première à chanter du Dick Rivers sur The Voice. Voir une jeune femme dire : ‘Attendez, merci de vous être retournés mais je vais vous faire du Dick Rivers maintenant’, elle est rare celle-là !" En accueillant Juliette dans les coulisses de The Voice après sa prestation à l’aveugle, Nikos Aliagas n'a pas caché sa surprise face au joli culot de la jeune chanteuse de 18 ans. Un talent qui a osé prendre de court les coachs dès la fin de sa reprise de Ces idées-là de Louis Bertignac.

Émue d’avoir été buzzée aussi bien par Mika que par Florent Pagny et M Pokora, Juliette a vite retrouvé ses esprits. Et, chose assez rare pour le souligner, la jeune femme n’a pas pris la peine d’attendre les commentaires des coachs pour leur offrir un rappel guitare/voix. Revenant sur son choix de chanson, elle a rapidement ajouté : "J’aime bien [ce titre ndlr]. A la base, je devais chanter Dick Rivers, je vais vous montrer", a-t-elle lancé tout naturellement.

Si Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora ont pu être surpris de se faire voler la vedette lors de cette séquence, ils n’ont pas caché leur joie d’entendre à nouveau Juliette. Un talent pour lequel se sont bien battus les trois hommes installés sur les fauteuils rouges. "Un grain de voix comme le tien manque dans mon équipe", a notamment confié M Pokora. "Il te manque le sport, le muscle, la tonicité. Mais tu as la capacité, l’organe et une signature vocale hyper intéressante", a ajouté Florent Pagny. Malgré ces beaux compliments, Juliette a choisi de rejoindre l’équipe de Mika, premier coach à l’avoir buzzée !

Retrouvez un nouvel épisode des auditions à l’aveugle de The Voice 6 le samedi 1er avril à 20h55 sur TF1.