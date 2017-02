Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Julia Paul

Certains talents viennent vraiment de très loin ! Julia Paul n’a pas hésité à traverser la moitié de la planète pour venir se présenter devant les coachs. Animatrice radio à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, elle sait déjà qu’elle a une voix grave quand elle parle et aiguë quand elle chante. Mais encore faut-il que cette caractéristique séduise Mika, M Pokora, Zazie et Florent Pagny. Pour voir si elle peut aussi plaire en France Julia Paul tente donc sa chance en reprenant Jacques a dit interprété à l’origine par Christophe Willem. Manifestement la calédonienne est culottée car ce titre a été en partie imaginé par Zazie. La coach se laisse d’ailleurs totalement prendre en imaginant que c’est un garçon qui chante ! En se retournant à la dernière seconde avec M Pokora elle se rend compte de son erreur. Comme quoi même les coachs ne sont jamais à l’abri d’une bonne surprise…

Emmy Liyana

Repérée dans un piano bar par Slimane qui l’a filmé sans qu’elle le sache, Emmy Liyana arrive dans The Voice presque par hasard. Sa timidité et un passé compliqué ne lui auraient en effet pas donné l’idée de tenter sa chance dans le show musical. C’eut été dommage car ce talent est vraiment très délicat. Quitte à prendre des risques, la jeune fille originaire d’Argenteuil choisit d’interpréter The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Bien qu’assez vieux, ce tube des années 80 interprété par une voix sibylline et douce enflamme les quatre coachs. Vu son prestigieux parrain, la suite logique aurait voulu qu’elle choisisse de rejoindre Florent Pagny. Finalement en expliquant qu’elle espère qu’une fille peut enfin remporter The Voice, Zazie finit par convaincre ce talent.