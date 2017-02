Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elle a 23 ans et elle débarque de la Nouvelle-Calédonie. Julie Paul a toujours été passionnée par la musique. Plutôt timide, elle est devenue animatrice radio pour prendre confiance en elle. Depuis, elle enchaîne les concerts avec son groupe. Mais difficile pour elle de se faire connaître à l’autre bout du monde : « Je suis ici parce que j’aime la musique et j’ai envie d’aller plus loin que ce petit bout de caillou au fond du Pacifique », a-t-elle confié avant de s’élancer sur la scène de The Voice. Et pour tenter de séduire les coachs, Julia Paul a misé sur un titre écrit par Zazie et interprété par Christophe Willem, Jacques a dit. Si au départ les coachs ont hésité avant de se retourner, Zazie et M Pokora ont finalement été envoûtés par cette voix.

L’ensemble des coachs a souligné la performance originale et audacieuse de Julia Paul. Si Florent Pagny n’a pas buzzé, il a hâte de découvrir le parcours de la jeune femme. Du côté de Zazie, l’artiste a été emballée par cette reprise : « Tu as créé de la curiosité, de l’énigme… Au bout d’un moment le mystère interpelle tellement que ça te cogne le cœur, j’en avais plus rien à faire de savoir si tu étais une fille ou un garçon. » Des mots qui ont touché Julia Paul, qui presque sans hésitation, a décidé de rejoindre l’équipe de Zazie. Direction les battles.

