Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Pour ne rien rater des réactions et messages postés par les talents découverts samedi soir dans le deuxième épisode de "The Voice 6", voici la marche à suivre pour les trouver sur les réseaux sociaux.

Ils sont 9 à avoir réussi à séduire un ou plusieurs coachs samedi soir, lors de la deuxième session des auditions à l’aveugle de The Voice 6. Alors que 4 chanteurs n’ont pas réussi à faire pivoter les fauteuils de Zazie, Florent Pagny, Mika ou encore M Pokora, 7 filles et 2 garçons ont gagné leur ticket d’entrée pour les grandes battles de l’émission.

Kap’s, Julia Paul, Samuel M, Karla, Camille Esteban, Emmy Liyana, Ry’m, Elise Melinand et Lily Berry ont brillé samedi soir dans The Voice 6, provoquant l’engouement aussi bien chez les coachs que chez les téléspectateurs. Leurs auditions à l’aveugle ont largement été commentées sur les réseaux sociaux par les internautes grâce à des prestations vibrantes, enlevées et surprenantes. De quoi créer déjà des coups de cœur auprès du public.

Pour ceux qui n’ont pas résisté au Without You de Karla, ou encore à la reprise de Hit The Road Jack de Ray Charles par Ry'm, et qui veulent suivre au quotidien leurs nouvelles idoles, c’est vers les réseaux sociaux qu’il faut se tourner. Les talents en compétition dans The Voice 6 sont connectés et présents aussi bien sur Twitter que sur Instagram et Facebook. Découvrez ci-dessous les différents comptes des talents sélectionnés samedi soir dans The Voice 6 :

Julia Paul - @JuliaPaulMusic divert

Samuel M - @SamuelM_off

Karla - @KarlaOfficiel

Camille Esteban - @Cami_estbn

Emmy Liyana - @EmmyLiyanaOff

Ry’m - @Rymllt

Elise Melinand - @EliseMelinand

Lily Berry - @LilyBerryMusic

Retrouvez le troisième épisode des auditions à l’aveugle le samedi 4 mars 2017 à 20h55 sur TF1.