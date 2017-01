Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est un événement qui a bouleversé sa vie. Depuis l’arrivée de son premier enfant, né en 2016, Karine Ferri est sur un petit nuage. La co-présentatrice de The Voice est comblée par son nouveau rôle de maman qui lui apporte son lot d’émotions fortes. "Le premier Noël de mon fils va être un moment émouvant, fort en émotions. Il est le plus beau des cadeaux", confiait-elle d’ailleurs à MYTF1 en décembre dernier, quelques jours avant le réveillon de Noël.

Présente samedi soir sur la scène du Zénith de Paris pour l’émission hommage à Grégory Lemarchal, Karine Ferri a repris la direction de la Bretagne après cette soirée diffusée en direct et présentée par Nikos Aliagas. Un trajet pendant lequel elle en a profité pour envoyer un tendre message évoquant avec sobriété sa famille et son état d’esprit. "Back to home . #bretagne 😍 #famille #viedemaman #love", a-t-elle ainsi écrit en légende d’une photo prise vraisemblablement dans le train.

Diffusée samedi soir sur l’antenne de TF1, Grégory Lemarchal : 10 ans après l’histoire continue a rassemblé plus de 4,5 millions de téléspectateurs soit 22,4% de part d’audience. L’émission, qui a permis de récolter plus de 2 millions d’euros de dons, a également été l’occasion de découvrir Pour mieux s’aimer, la chanson que devait enregistrer le jeune chanteur avant son décès. Un titre puissant interprété samedi par Patrick Fiori et mis en vente dès dimanche au profit de l’association Grégory Lemarchal. Pour faire un don et aider à la lutte contre la mucoviscidose, direction le site officiel de l’association.





Découvrez ci-dessous Pour mieux s'aimer par Patrick Fiori :