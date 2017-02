Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le niveau était une nouvelle fois au rendez-vous samedi soir dans The Voice 6. La deuxième session des auditions à l’aveugle du concours de talents de TF1 a permis de découvrir de nouvelles voix surprenantes et de haut vol. Si neuf candidats ont décroché une place pour l’étape des battles, seuls trois d’entre eux ont réussi à séduire les quatre coachs. C’est le cas notamment d’une jeune lycéenne de 16 ans à peine.

Originaire de Toulon, Karla a tout simplement bluffé Zazie, M Pokora, Mika et Florent Pagny en reprenant Without You de Mariah Carey. Les quatre coachs sont d’ailleurs tombés des nues en découvrant que cette chanteuse à la voix puissante et au coffre impressionnant n’a que 16 ans. "C’est assez incroyable (...) Au début, j’ai trouvé ça standard et classique. Mais ensuite, tu as lâché les chiens, c’est pour ça que je me suis retournée", a confié Zazie. "Cette aventure, c’est fait pour des talents comme le tien (…) comme on dit, le talent n’a pas d’âge. A 16 ans ce que tu nous fais, c’est superbe", a ajouté M Pokora qui a raflé ce talent dans son équipe.

C’est grâce à Slimane, le gagnant de The Voice 5, qu’Emmy Liyana a fait son entrée dans l’aventure The Voice 6. Après l’avoir découverte dans un bar, ce dernier a envoyé une vidéo de la chanteuse à l’équipe de casting du concours de talents. Baby-sitter, la jeune femme qui a arrêté l’école à 17 ans, a laissé sans voix les quatre coachs de The Voice 6. "Tu es venue avec une navette spatiale jusqu’à nous. Tu m’as emmené dans ton univers, il y avait un champ magnétique autour de toi. Je te remercie d’être venue jusqu’à nous", a confié M Pokora. "Vous vous êtes appropriée la chanson, vous l’avez embarquée dans votre univers. Vous avez cette capacité vocalement de vous balader dans plein de choses", a expliqué Florent Pagny sur ce nouveau talent de l’équipe Zazie.

A 29 ans, Ry’m a déjà une longue carrière derrière lui. Leader du groupe Lyre Le Temps, ce Strasbourgeois connaît bien la scène. Venu tenter sa chance en reprenant Hit The Road Jack ! de Ray Charles, ce musicien accompli a fait pivoter les 4 fauteuils et a surpris les coachs avec sa manière très particulière de jouer du piano. Après avoir appris à Mika à jouer comme lui, Ry’m a eu droit à une avalanche de compliments. "La nature t’as tout filé. Tu es surdoué", a ainsi affirmé Florent Pagny. "Tu as une tête de premier de la classe qui fait tout le contraire", a lancé avec humour Zazie.

