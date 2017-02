Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est sur la chanson iconique de Mariah Carey, Without You que Karla se lance dans la course à la plus belle voix. Dès les premières notes, Florent Pagny sent qu’il y a un potentiel. Lui, Mika et M. Pokora se retournent en même temps une fois que la Toulonnaise se met à chanter dans les aigus. Reste à convaincre Zazie. La seule coach féminine de cette saison 6 est la dernière à buzzer pour découvrir la chanteuse en herbe. C’est donc sous un tonnerre d’applaudissements que Karla termine sa prestation. Sa reprise sur la chanson de la diva de la pop aux États-Unis, a tenu toutes ses promesses.

"C’est assez incroyable car la chanson est un classique, je me suis laissé emporter par la chanson et puis tu as lâché les chiens", commence Zazie. Curieux, Mika veut savoir l’âge de la jeune femme. Et en entendant qu’elle n’est âgée que de 16 ans, les quatre coachs poussent un cri de stupeur. "What ?", hurle M. Pokora qui n’en croit pas ses yeux. "Cette aventure, c’est pour découvrir des voix comme la tienne", lance la nouvelle recrue de cette année.

"C’est pour ça que j’ai voulu faire cette aventure, c’est pour tomber sur des voix comme la tienne, donc merci", conclut-il avant de l’enjoindre à rejoindre sa team. Après un suspense insoutenable, c’est vers le chanteur aux cheveux blonds que Karla se tourne. La jeune femme est le premier talent de la soirée qu’accueille MP. Prochaine étape pour la sudiste, la tant redoutée épreuve des battles.