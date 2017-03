Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Nikos Aliagas en décembre dernier, une deuxième figure de The Voice fera son entrée prochainement au musée Grévin. Et c’est l’animateur du concours de talents de TF1 en personne qui a dévoilé la bonne nouvelle aux internautes le suivant sur les réseaux sociaux.

Dans une photo publiée ce week-end sur Instagram, Nikos Aliagas a ainsi annoncé que Kendji Girac, l’incontournable gagnant de The Voice 3, aura bientôt sa statue de cire. "#Paris une consécration pour @kendjiofficiel qui entre au #MuséeGrévin ! @grevin_paris @museegrevin #instanikos @canonfrance #5dsr chemin depuis #thevoice ce soir il partage la scène des #lesenfoires sur @tf1", a-t-il écrit ainsi en légende d’un cliché montrant l’interprète de Conmigo posant pour le sculpteur.

Cette statue de cire, qui est une vraie consécration pour le jeune chanteur, va également lui permettre de rentrer dans l’histoire du musée. Selon l’AFP, il va devenir en effet la plus jeune personnalité à avoir son double qui devrait le montrer dans une tenue de scène avec sa guitare. Une statue qu’il devrait inaugurer ce mercredi 8 mars devant un parterre de photographes. Soit deux jours avant le clap final de sa tournée qui sera donné le vendredi 10 mars à l’Accorhotels Arena de Paris.