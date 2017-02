Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Kendji Girac et Johnny Hallyday dans le même film ? C'est désormais chose faite ! Le grand gagnant de The Voice saison 3 sera à l'affiche du film Chacun sa vie aux côtés du chanteur planétaire le 15 mars prochain. Réalisé par Claude Lelouch, le long-métrage se concentre sur 12 histoires qui s'entremêlent, conduisant à une 13e. Un pitch évasif qui laisse rêveur... Pour son nouveau film sur grand écran, le réalisateur a fait appel aux plus grandes stars. Il est ainsi possible de retrouver dans le même film Johnny Hallyday, Jean Dujardin ou encore Christophe Lambert. Rien que ça !

Dans la bande-annonce du film, on aperçoit Kendji Girac l'histoire de quelques secondes. Mais pour le moment, il est impossible de déterminer le rôle exact que tient l'interprète des Yeux de la mama. Il faudra attendre encore quelques semaines pour découvrir quelle place aura le beau gosse dans le long-métrage.

En parallèle de ses nombreux projets, Kendji Girac arpente les routes de France pour rencontrer ses fans dans le cadre de la tournée "Ensemble". Vendredi, il sera à Tours, avant d'enchaîner le lendemain à Orléans. Il sera également le 13 mars à l'Accord Hotel Arena pour un concert exceptionnel ! L'année 2017 commence plutôt très bien pour le chanteur !