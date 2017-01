Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions. Et ce n'est pas Olympe qui passera outre ce rituel. Depuis le début du mois de janvier, le chanteur révélé en saison 2 de The Voice s'est mis au sport. Une nouvelle activité qu'il prend très au sérieux. Chaque jour, l'artiste poste une photo de sa séance de sport quotidienne. Aujourd'hui, il a entamé sa quinzième journée de sport. Pour l'occasion, le jeune homme a posté un selfie après l'effort. Pour lui donner des forces, il peut compter sur une playlist bien riche. Ariana Grande, Nicki Minaj, Florence and the machine... Toutes ces chanteuses de renom lui donnent la force et le courage dont il a besoin pour soulever de la fonte jour après jour. On lui souhaite bon courage !

Olympe poursuit sa carrière d'artiste

Révélé lors de la saison 2 de The Voice, le finaliste de l'émission poursuit sa carrière de chanteur. Après le succès de son dernier album - Une vie par jour - sorti en 2014, le chanteur revient avec un tout nouvel EP intitulé Olympe. Sorti au mois de septembre dernier, ce nouvel opus est disponible en physique en exclusivité à la Fnac et à la vente en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement légale. D'ailleurs, le jeune homme se produira le 25 janvier à la Fnac de Strasbourg, le 4 février à la Fnac de Nice et le 6 mai prochain au Théâtre Municipal d'Abbeville. L'occasion de rencontrer ses fans et d'interpréter les chansons de son dernier album en date, notamment Si Demain, dont le clip a déjà atteint plus de 68 000 vues sur YouTube.













Revivez le parcours d'Olympe dans The Voice