Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Finaliste malheureux de la saison 3 de The Voice face à Kendji Girac, Amir n’a rien à envier au gagnant du concours de talents de TF1. Tout comme l’interprète de Color Gitano, le protégé de Jenifer vole de succès en succès. Impossible d’échapper au phénomène "Amir" qui a contaminé la France et l’Europe ces derniers mois.

Sixième à l’Eurovision en mai 2016 – le meilleur classement d’un représentant français depuis 14 ans, rien que ça -, Amir a enchaîné les récompenses et les belles surprises l’année dernière. Il y a quelques jours, il a notamment reçu un joli disque de platine pour Au cœur de moi. Un premier disque paru en avril 2016 qui s’est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Présent en novembre 2016 aux NRJ Music Awards diffusés en direct sur TF1, Amir Haddad est reparti de Cannes avec deux trophées. Il a été élu "révélation francophone de l’année" et a remporté le prix de "meilleure chanson francophone de l’année" pour J’ai cherché.

Si certains pensaient qu’il serait difficile pour Amir de faire mieux en 2017 qu’en 2016, le chanteur vient de prouver le contraire ! Il vient en effet d’être nommé aux Victoires de la musique, une consécration pour lui. Cerise sur le gâteau, il n’est pas en lice pour un prix mais pour deux récompenses. Il affrontera Claudio Capéo et Radio Elvis pour le prix "d’album révélation de l’année" ainsi que Véronique Sanson, Vianney et MHD pour le trophée de "chanson originale de l’année" pour J’ai cherché.