Mordu de rock et fan de Muse, Léman est arrivé sur le ring de The Voice en réinterprétant d’une manière très personnelle le titre « Vivre ou survivre » de Daniel Balavoine. La voix écorchée et la prestation fiévreuse du jeune homme ne séduisent que les oreilles de Zazie, qui est l’unique coach à se retourner.



Pour la chanteuse, la proposition était "bien intéressante". Elle est tellement perturbée par le talent lyonnais, sa "voix à la Muse" qu’elle en perd même son français. Les téléspectateurs de The Voice ont aussi été séduit par le talent de jeune homme, mais plus que la ressemblance vocale avec Matthew Bellamy, le lead-singer du groupe Muse, c’est le physique de Léman qui les a interpellé. Pour beaucoup d’internautes, sur Twitter, le Lyonnais de 23 ans est le sosie d’Ed Sheeran. D’autres voient un air de James Blunt, d’autres un mélange des deux artistes anglais. Une chose est sûre, Léman n’a pas laissé indifférent. Il a même fait fourcher la langue de sa coach : "Je suis très contente de t'avoir dans mon émission... mon équipe' avant de poursuivre, "c'est une chanson classique, standard et c'était intéressant".



Mika est lui aussi content de retrouver Léman dans "l’émission de Zazie". Mais, il est plus critique à l’égard du jeune homme. "Tu as encore beaucoup de travail à faire, beaucoup, mais tu as beaucoup de potentiel aussi". Il note qu’à la fin de sa prestation il maîtrisait "à la fin de la chanson, tu maîtrisais mieux ton talent". Il estime qu'une fois qu'il arriverait à maîtriser sa voix, il serait "très dangereux".