Le Québéquois Lenni-Kim n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le jeune chanteur découvert dans la saison 2 de The Voice Kids a enfin dévoilé le fruit de son travail acharné. Alors que MYTF1 annonçait que le jeune homme avait signé dans une grande maison de disque, il nous présentait au début du mois de janvier, son premier titre Don’t Stop. Un morceau éléctro-pop qui a, sans conteste, toutes les qualités pour devenir un hit sur les dancefloor. Le 28 janvier dernier, Lenni-Kim a dévoilé son premier clip et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vidéo est très réussie.



On découvre le jeune chanteur au cœur d’une histoire d’amour. Séduction, regards échangés et chorégraphie endiablée, Lenni-Kim présente en vidéo tous les ingrédients d’un succès qui devrait faire plaisir à ses fans. En quelques jours seulement, le clip de sa chanson a déjà atteint les 100 000 vues sur sa chaîne Youtube. Don’t Stop est une jolie manière pour le jeune homme d’éveiller la curiosité sur son premier album qu’il prépare activement et qui devrait sortir au printemps prochain au Canada et en France. Si on sait déjà que Lenni-Kim a choisi de s’entourer de grands noms de la musique comme Zaho, on a plus que jamais hâte de découvrir le fruit de son travail.







Lenni Kim a su marquer les esprits