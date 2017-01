Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il avait fait craquer Jenifer et Patrick Fiori. Âgé alors de 13 ans quand il se présente aux auditions à l’aveugle de The Voice Kids, Lenni-Kim avait impressionné les coachs et le public en reprenant Rather Be de Clean Bandit. Deux ans plus tard, le Québécois a pris sa carrière en mains, entre cinéma et musique. L’adolescent présente son tout nouveau single Don’t Stop, une petite bombe électro-pop très mature qui a tous les ingrédients pour devenir un futur hit des dancefloors. Chanté en français et en anglais, le titre est fait pour marcher aussi bien dans les pays francophones qu’à l’international. Malin.



Performer dans l’âme, performant dans sa musique, Lenni-Kim a choisi sa voie : ce sera un mélange de son urbain et beat électronique. Don’t Stop n’est qu’une mise en bouche, un prélude avant de proposer son premier album, en cours de conception. Celui-ci devrait paraître au printemps prochain, simultanément au Canada et en France. Et pour ce premier album, le Montréalais s’est octroyé les services de la chanteuse Zaho.



Lenni-Kim avait déjà proposé un premier single, dans la foulée de sa participation à The Voice Kids. Le titre avait bénéficié d’un clip Pourquoi tout perdre, réalisé par Antoine-Olivier Pilon (l'adolescent difficile qui donne du fil à retordre à Anne Dorval dans le film coup de poing Mommy de Xavier Dolan). La vidéo a déjà été visionnée plus de 1,4 million de fois.